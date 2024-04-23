В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища: в чем причина
В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища, а также мемориальные комплексы, которые подчиняются коммунальному предприятию (КП) "Ритуал", будет закрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.
Как отметили в КП "Ритуал", решение было принято из-за усиления врагом ракетных атак, а также ударов БпЛА по критической и гражданской инфраструктуре города.
В частности в соответствии с рекомендациями Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в городе продолжается запрет на посещение:
- городского кладбища №13 (ул. Пушкинская, 108);
- городского кладбища №15 (переулок Володи Дубинина);
- городского кладбища №17 (ул. Курочкина Гора, 1);
- Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).
Подробную информацию о режиме работы кладбищ можно получить:
- по телефону: 16-40, (057) 712-10-34;
- официальных страницах КП "Ритуал".
Ситуация в Харьковской области
В последние недели враг усилил удары по Харьковской области. Лишь вчера, 22 апреля, россияне нанесли ракетный удар по телебашне города. Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, враг применил для атаки управляемую авиационную ракету Х-59. По словам президента Владимира Зеленского, удар был попыткой террористов ограничить украинцам доступ к информации.
Детальнее о ситуации в городе - читайте в материале РБК-Украина" Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".
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