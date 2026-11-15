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У Харкові російський дрон атакував дитячий навчальний заклад

22:40 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
У Харкові російський дрон атакував дитячий навчальний заклад Фото: російський безпілотник атакував будівлю дитсадка у Харкові (facebook.com/DSNSKyiv)
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Внаслідок російського удару в Харкові зафіксовано влучання безпілотника типу "Молнія" у Шевченківському районі.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його словами, ворог атакував будівлю дитячого навчального закладу.

Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, що 14 листопада російські війська вдарили реактивним бойовиком дроном по території медичного закладу Харківської міської ради, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Перед цим, 11 листопада, окупанти обстріляли Салтівський район Харкова, через що загинули двоє людей.

Крім того, 9 листопада росіяни атакували реактивними дронами "Бандероль" селище Шевченкове Харківської області, пошкодивши магазин та відділення "Нової пошти" й поранивши людей.

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