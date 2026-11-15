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В Харькове русский дрон атаковал детское учебное заведение

22:40 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Харькове русский дрон атаковал детское учебное заведение Фото: российский беспилотник атаковал здание детсада в Харькове (facebook.com/DSNSKyiv)
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В результате российского удара в Харькове зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Шевченковском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, враг атаковал здание детского учебного заведения.

Последствия вражеской атаки уточняются.

На месте работают профильные службы.

Напомним, что 14 ноября российские войска ударили реактивным боевиком дроном по территории медицинского учреждения Харьковского городского совета, в результате чего вспыхнул пожар.

Перед этим, 11 ноября, кафиры обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, 9 ноября россияне атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченково Харьковской области, повредив магазин и отделение "Новой почты" и ранив людей.

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