В Харькове русский дрон атаковал детское учебное заведение

В результате российского удара в Харькове зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Шевченковском районе.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

По его словам, враг атаковал здание детского учебного заведения.

Напомним, что 14 ноября российские войска ударили реактивным боевиком дроном по территории медицинского учреждения Харьковского городского совета, в результате чего вспыхнул пожар.

Перед этим, 11 ноября, кафиры обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, 9 ноября россияне атаковали реактивными дронами "Бандероль" поселок Шевченково Харьковской области, повредив магазин и отделение "Новой почты" и ранив людей.