Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові, спалахнула пожежа

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Російські війська вдень 14 листопада атакували Харків реактивним бойовим дроном. Удар припав на територію медичного закладу Харківської міської ради. Після влучання там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог завдав удару реактивним бойовим дроном по Немишлянському району. Наслідки зʼясовуємо", - написав мер о 15:29. За кілька хвилин Терехов повідомив про пожежу на місці влучання. Згодом міський голова уточнив, що дрон влучив саме на території медичного закладу Харківської міськради. Інформація про наслідки удару уточнюється.