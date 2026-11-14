Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові, спалахнула пожежа
Російські війська вдень 14 листопада атакували Харків реактивним бойовим дроном. Удар припав на територію медичного закладу Харківської міської ради. Після влучання там спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Ворог завдав удару реактивним бойовим дроном по Немишлянському району. Наслідки зʼясовуємо", - написав мер о 15:29.
За кілька хвилин Терехов повідомив про пожежу на місці влучання.
Згодом міський голова уточнив, що дрон влучив саме на території медичного закладу Харківської міськради.
Інформація про наслідки удару уточнюється.
Нагадуємо, Харків регулярно опиняється під російськими ударами. 11 листопада російський дрон атакував Салтівський район міста. Внаслідок влучання загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. На місці удару загорівся автомобіль.
А 9 листопада російські війська атакували реактивними дронами "Бандероль" селище Шевченкове Харківської області. Під удар потрапили магазин у центрі населеного пункту та відділення "Нової пошти".