ua en ru
Сб, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові, спалахнула пожежа

15:48 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові, спалахнула пожежа Фото: швидка медична допомога (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські війська вдень 14 листопада атакували Харків реактивним бойовим дроном. Удар припав на територію медичного закладу Харківської міської ради. Після влучання там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог завдав удару реактивним бойовим дроном по Немишлянському району. Наслідки зʼясовуємо", - написав мер о 15:29.

За кілька хвилин Терехов повідомив про пожежу на місці влучання.

Згодом міський голова уточнив, що дрон влучив саме на території медичного закладу Харківської міськради.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадуємо, Харків регулярно опиняється під російськими ударами. 11 листопада російський дрон атакував Салтівський район міста. Внаслідок влучання загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. На місці удару загорівся автомобіль.

А 9 листопада російські війська атакували реактивними дронами "Бандероль" селище Шевченкове Харківської області. Під удар потрапили магазин у центрі населеного пункту та відділення "Нової пошти".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Ігор Терехов Харків Лікарі Дрони
Новини
НАТО в обмін на Донбас, архітектура безпеки та обмін: головне про переговори від Зеленського
НАТО в обмін на Донбас, архітектура безпеки та обмін: головне про переговори від Зеленського
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів