Росіяни дроном вдарили по Салтівському району Харкова, є загиблі
Російський окупаційний удар прийшовся по Салтівському району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
Внаслідок ворожого обстрілу Салтівського району зафіксовано загибель двох людей.
На місці влучання виникла пожежа - горить автомобіль.
Крім двох загиблих, відомо про ще одного постраждалого.
Наразі профільні служби з'ясовують усі деталі та наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, що 9 листопада російські окупанти атакували селище Шевченкове на Харківщині реактивними безпілотниками "Бандероль".
Внаслідок влучання у центр населеного пункту пошкоджені відділення "Нової пошти" та магазин, а також прилеглі житлові будинки, є поранені серед мирних жителів.
Крім того, вночі 8 листопада ворожий дрон поцілив в об'єкт критичної інфраструктури регіону.
Через пошкодження енергомереж без світла на Харківщині залишилися близько 250 тисяч абонентів, а також були знеструмлені важливі об'єкти області.