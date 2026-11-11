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Росіяни дроном вдарили по Салтівському району Харкова, є загиблі

16:10 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни дроном вдарили по Салтівському району Харкова, є загиблі Фото: РФ вдарила по Харкову (Getty Images)
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Російський окупаційний удар прийшовся по Салтівському району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Внаслідок ворожого обстрілу Салтівського району зафіксовано загибель двох людей.

На місці влучання виникла пожежа - горить автомобіль.

Крім двох загиблих, відомо про ще одного постраждалого.

Наразі профільні служби з'ясовують усі деталі та наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що 9 листопада російські окупанти атакували селище Шевченкове на Харківщині реактивними безпілотниками "Бандероль".

Внаслідок влучання у центр населеного пункту пошкоджені відділення "Нової пошти" та магазин, а також прилеглі житлові будинки, є поранені серед мирних жителів.

Крім того, вночі 8 листопада ворожий дрон поцілив в об'єкт критичної інфраструктури регіону.

Через пошкодження енергомереж без світла на Харківщині залишилися близько 250 тисяч абонентів, а також були знеструмлені важливі об'єкти області.

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