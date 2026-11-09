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РФ вдарила "Бандеролями" по Харківщині: пошкоджені "Нова пошта" і магазин, є поранені

16:43 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдарила "Бандеролями" по Харківщині: пошкоджені "Нова пошта" і магазин, є поранені Фото: РФ вдарила 9 листопада по селищу Шевченкове (facebook.com/sergij.starikov.2025)
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Російські окупанти в понеділок, 9 листопада, вдарили реактивними дронами "Бандероль" по селище Шевченкове Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Шевченківської СВА Сергія Старікова.

"Наша громада знову зазнала ворожої атаки. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по Шевченківській землі, руйнуючи домівки та інфраструктуру, намагаючись посіяти страх і паніку серед людей", - зазначив він.

Старіков розповів, що росіяни в проміжку часу між 13.00 і 14.00 вдарили кількома реактивними дронами "Бандероль" по магазину в центрі селища та відділенню "Нової пошти". Були пошкоджені прилеглі житлові будинки, є поранені.

"Закликаю всіх мешканців, бути максимально уважними та не нехтувати правилами безпеки. Жодна справа, жодна поїздка чи побутове питання не варті людського життя", - йдеться у заяві начальника СВА.

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Він також закликав місцевих жителів берегти себе та рідних, а також евакуюватися в безпечніші місця.

Нагадаємо, вранці 9 листопада російські війська завдали удару по Одесі - ціллю атаки став об'єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще одна людина отримала поранення.

Крім того, у Кременчуці на Полтавщині внаслідок російської атаки 8 листопада було повністю зруйновано спеціалізований дитячий центр "Колібрі". Протягом дев'яти років заклад надавав допомогу дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

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