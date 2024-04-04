У ніч проти 4 квітня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова та "Суспільне Харків".
Близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.
На території області було помічено російські дрони, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах писали про групу "Шахедів" з північного сходу.
О 00:59 Повітряні сили повідомили про "Шахед" з північного заходу курсом на Харків та закликали негайно пройти до укриттів.
О 01:01 Суспільному написали про перший вибух у місті.
О 01:07 було зафіксовано другий та третій вибух.
Згодом Повітряні сили помітили "Шахеди", які рухалсь з Бєлгородської області в напрямку Харкова.
Нагадаємо, ввечері 3 квітня росіяни вдарили протикорабельною ракетою по Мерефі під Харковом. Це сталося близько 18:20, внаслідок чого 55-річна жінка отримала поранення, а будівлі цивільного підприємства зазнали пошкоджень.
Крім того, вчора, 3 квітня, російська армія завдала удару по селу під Куп'янськом у Харківській області. Через це спалахнула масштабна пожежа хвойної підстилки соснового лісу на околиці села Колесниківка Курилівської громади. О 17:00 силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано.
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