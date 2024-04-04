У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

На території області було помічено російські дрони, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах писали про групу "Шахедів" з північного сходу.

О 00:59 Повітряні сили повідомили про "Шахед" з північного заходу курсом на Харків та закликали негайно пройти до укриттів.

О 01:01 Суспільному написали про перший вибух у місті.

О 01:07 було зафіксовано другий та третій вибух.

Згодом Повітряні сили помітили "Шахеди", які рухалсь з Бєлгородської області в напрямку Харкова.