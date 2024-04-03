Окупанти обстріляли село під Куп'янськом і влаштували масштабну лісову пожежу (фото)

Російська армія сьогодні, 3 квітня, вдарила по селу під Куп'янськом у Харківській області. Через це спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Загальна площа пожежі склала понад 9 га. О 17:00 силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - додали рятувальники.

"Сьогодні вдень ворог завдав обстрілу прифронтовим населеним пунктам Куп'янського району", - йдеться в повідомленні.

Російські війська 2 квітня атакували село Новоосинове Куп'янського району. На місці загинув 59-річний чоловік, а його 11-річний син помер у лікарні 3 квітня.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону.

Також унаслідок нічних російських ракетних і бомбових ударів по Селидовому та Миколаївці Донецької області було зафіксовано понад 50 руйнувань і 3 людини дістали поранення.

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