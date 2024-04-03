Росіяни вдарили протикорабельною ракетою по Мерефі під Харковом: є постраждала

Російська армія сьогодні ввечері, 3 квітня, завдала ракетного удару по Мерефі в Харківській області. Унаслідок цього постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зазначається, що сталася пожежа, у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Також поранення отримала 55-річна жінка.

Близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Мерефі. Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства.

Російські війська 2 квітня атакували село Новоосинове Куп'янського району. На місці загинув 59-річний чоловік, а його 11-річний син помер у лікарні 3 квітня.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону.

Також унаслідок нічних російських ракетних і бомбових ударів по Селидовому та Миколаївці Донецької області було зафіксовано понад 50 руйнувань і 3 людини дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.