В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Около 00:16 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

На территории области были замечены российские дроны, сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник. В воздушных силах писали о группе "Шахедов" с северо-востока.

В 00:59 Воздушные силы сообщили о "Шахеде" с северо-запада курсом на Харьков и призвали немедленно пройти к укрытиям.

В 01:01 Общественному написали о первом взрыве в городе.

В 01:07 был зафиксирован второй и третий взрыв.

Впоследствии Воздушные силы заметили "Шахеды", двигавшиеся из Белгородской области в направлении Харькова.