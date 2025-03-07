У Харкові пролунав вибух, є влучання в одному з районів, - Терехов

У Харкові, на тлі обстрілу України з боку Росії, пролунав вибух. Зафіксовано влучання в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
За словами Терехова, ворог вдарив по Київському району Харкова. Наразі інші подробиці ситуації невідомі.
Перед цим моніторингові канали стверджували про приліт балістики.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) систематично обстрілює територію України, завдаючи ударів не лише по об’єктах критичної інфраструктури, а й по цивільних. Такі атаки становлять серйозну загрозу для мирного населення. Для завдання ударів російські військові використовують широкий арсенал озброєння: крилаті та балістичні ракети, авіаційні бомби, артилерійські установки та безпілотні літальні апарати (БпЛА).
Цієї ночі, як і в попередні дні, окупаційні сили атакували Україну, застосовуючи дрони-камікадзе. Уже близько першої години ночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про активність російської стратегічної авіації - у повітря піднялися бомбардувальники Ту-95МС. Пізніше стало відомо про запуск крилатих ракет із морської акваторії, зокрема з акваторії Чорного моря.
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