В Харькове прогремел взрыв, есть попадание в одном из районов, - Терехов

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) систематически обстреливает территорию Украины, нанося удары не только по объектам критической инфраструктуры, но и по гражданским. Такие атаки представляют серьезную угрозу для мирного населения. Для нанесения ударов российские военные используют широкий арсенал вооружения: крылатые и баллистические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Этой ночью, как и в предыдущие дни, оккупационные силы атаковали Украину, применяя дроны-камикадзе. Уже около часа ночи Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об активности российской стратегической авиации - в воздух поднялись бомбардировщики Ту-95МС. Позже стало известно о запуске крылатых ракет из морской акватории, в частности из акватории Черного моря.

Подробнее об актуальной ситуации в воздухе - читайте в материале РБК-Украина.

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