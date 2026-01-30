UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Харкові пролунав гучний вибух

Фото: над областю була зафіксована швидкісна ціль (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Харкові під ранок п'ятниці, 30 січня, було чути гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики та фіксували ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:02.

Перед цим військові писали, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого у Харківській області фіксувалася швидкісна ціль.

Офіційних коментарів щодо атаки та її наслідків поки немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

Обстріли України та енергетичне перемир'я

Нагадаємо, ввечері 26 січня росіяни також завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту Харкова. Було зафіксовано три влучання, через що 40% споживачів міста залишилися без світла.

Варто зазначити, що вчора президент США Дональд Трамп заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна на тиждень припинити удари по енергетиці України, зокрема, Києва, і той нібито погодився. Трохи пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що було досягнуто енергетичне перемир'я.

При цьому ворог все одно продовжує атакувати Україну, але поки, судячи з усього, б'є все ж не по енергетиці. Один з ударів стався сьогодні вранці по Харкову, що було описано вище.

Крім того, вночі окупанти атакували Запоріжжя, в результаті чого були вибиті вікна в багатоповерхівці, а також пошкоджено промисловий об'єкт.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні