У Харкові пролунав гучний вибух

У Харкові під ранок п'ятниці, 30 січня, було чути гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики та фіксували ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:02.
Перед цим військові писали, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого у Харківській області фіксувалася швидкісна ціль.
Офіційних коментарів щодо атаки та її наслідків поки немає.
Станом на 05:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, ввечері 26 січня росіяни також завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту Харкова. Було зафіксовано три влучання, через що 40% споживачів міста залишилися без світла.
Варто зазначити, що вчора президент США Дональд Трамп заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна на тиждень припинити удари по енергетиці України, зокрема, Києва, і той нібито погодився. Трохи пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що було досягнуто енергетичне перемир'я.
При цьому ворог все одно продовжує атакувати Україну, але поки, судячи з усього, б'є все ж не по енергетиці. Один з ударів стався сьогодні вранці по Харкову, що було описано вище.
Крім того, вночі окупанти атакували Запоріжжя, в результаті чого були вибиті вікна в багатоповерхівці, а також пошкоджено промисловий об'єкт.