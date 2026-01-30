В Харькове прогремел громкий взрыв

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 05:02.

Перед этим военные писали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.

Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.