У Харкові без світла 40% споживачів після удару РФ

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Ніч відновлювальних робіт

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби, енергетики та волонтери працювали всю ніч, щоб усунути наслідки обстрілу. Вони ремонтували дахи, відновлювали теплопостачання та водопостачання, а також закривали контури будівель.

Планові та аварійні відключення

Через складну ситуацію в енергосистемі в місті діють графіки планових та аварійних відключень. Наразі без електропостачання перебуває близько 40% споживачів Харкова. Мер подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні.

"Навантаження дуже велике. Тож я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за суттєву допомогу, яку вони надають для якнайшвидшого відновлення", - зазначив мер.