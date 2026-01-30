ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове прогремел громкий взрыв

Пятница 30 января 2026 05:11
UA EN RU
В Харькове прогремел громкий взрыв Фото: над областью была зафиксирована скоростная цель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харькове под утро пятницы, 30 января, был слышен громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 05:02.

Перед этим военные писали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.

Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове прогремел громкий взрыв

Обстрелы Украины и энергетическое перемирие

Напомним, вечером 26 января россияне также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Харькова. Было зафиксировано три попадания, из-за чего 40% потребителей города остались без света.

Стоит отметить, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина на неделю прекратить удары по энергетике Украины, в частности, Киева, и тот якобы согласился. Чуть позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что было достигнуто энергетическое перемирие.

При этом враг все равно продолжает атаковать Украину, но пока, судя по всему, бьет все же не по энергетике. Один из ударов произошел сегодня утром по Харькову, что было описано выше.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего были выбиты окна в многоэтажке, а также поврежден промышленный объект.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"
Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве