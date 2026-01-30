В Харькове прогремел громкий взрыв
В Харькове под утро пятницы, 30 января, был слышен громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 05:02.
Перед этим военные писали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.
Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Украины и энергетическое перемирие
Напомним, вечером 26 января россияне также нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Харькова. Было зафиксировано три попадания, из-за чего 40% потребителей города остались без света.
Стоит отметить, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина на неделю прекратить удары по энергетике Украины, в частности, Киева, и тот якобы согласился. Чуть позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что было достигнуто энергетическое перемирие.
При этом враг все равно продолжает атаковать Украину, но пока, судя по всему, бьет все же не по энергетике. Один из ударов произошел сегодня утром по Харькову, что было описано выше.
Кроме того, ночью оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего были выбиты окна в многоэтажке, а также поврежден промышленный объект.