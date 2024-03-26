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У Харкові пролунало п'ять вибухів: є "приліт"

Харків, Вівторок 26 березня 2024 02:05
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У Харкові пролунало п'ять вибухів: є "приліт" Фото: у Харкові пролунало п'ять вибухів (facebook com)
Автор: Ксенія Вертебна

У Харкові пролунало п'ять вибухів уночі, 26 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано влучання одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

О 01:49 мер Харкова написав, що після "прильоту" біля нежилої будівлі попередньо жертв та постраждалих не зафіксовано, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху.

Близько 01:51 Синєгубов написав, що наразі триває огляд місць влучань ворожих безпілотників у Харкові та зазначив, що сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

Обстріл Харкова

Близько півночі росіяни влаштували атаку по території Харківської області, використавши дрон-камікадзе розробки Shahed. Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території області помічено російські безпілотники. У Сумській та Донецькій областях також оголосили повітряну тривогу. Станом на 01:22 було зафіксовано п'ять вибухів.

Нагадаємо, що Харків залишився без ТЕЦ-5 через російський удар, який відбувся 22 березня. Через це живлення міста відбувається силами інших регіонів. У пресслужбі ТЕЦ-5 зазначили, що для відновлення централі необхідно виготовити ексклюзивне обладнання для енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів.

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