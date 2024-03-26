У Харкові пролунало п'ять вибухів: є "приліт"

У Харкові пролунало п'ять вибухів уночі, 26 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано влучання одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

О 01:49 мер Харкова написав, що після "прильоту" біля нежилої будівлі попередньо жертв та постраждалих не зафіксовано, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху. Близько 01:51 Синєгубов написав, що наразі триває огляд місць влучань ворожих безпілотників у Харкові та зазначив, що сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.