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У Харкові було чути вибухи. Місто атакують "Шахеди"

Харків, Вівторок 26 березня 2024 00:51
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У Харкові було чути вибухи. Місто атакують "Шахеди" Фото: у Харкові пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Ксенія Вертебна

У ніч проти 26 березня під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Місто під атакою ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Харків та Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Близько 00:04 в місті розпочалася повітряна тривога.

Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території Харківської області помічено російські безпілотники.

О 00:23 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів", яка прямує на Харків та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 00:42 міський голова повідомив, що Харків перебуває під ударом ворожих безпілотників. Також було зафіксовано два вибухи в Основʼянському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

О 00:52 повідомлялося про третій вибух в місті після "Шахеда".

Близько 00:56 Повітряні сили написали, що атака "Шахедів" у Харкові триває.

О 01:17 пролунав четвертий вибух.

Близько 01:22 повідомлялося про п'ятий вибух.

У Харкові було чути вибухи. Місто атакують &quot;Шахеди&quot;

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