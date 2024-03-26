В Харькове раздалось пять взрывов: есть прилет
Фото: в Харькове раздалось пять взрывов (facebook com)
В Харькове прогремели пять взрывов ночью, 26 марта, во время воздушной тревоги. Зафиксировано попадание одного из беспилотников в землю возле нежилого здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Предварительно, без раненых. В строении рядом с воронкой от взрыва выбиты стекла, отметил мэр.
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