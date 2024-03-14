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У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" у передмісті

Четвер 14 березня 2024 14:34
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У Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" у передмісті Фото: у Харкові пролунали вибухи, є "прильоти" у передмісті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Загроза для міста зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", - написав Терехов.

Згідно з попередньою інформацією від міського голови, ворог завдав удару по близькому передмістю Харкова. Водночас загроза для міста зберігається.

Варто додати, що після 14:20 у низці областей на півночі й сході України оголосили повітряну тривогу. Мова йде про:

  • Харківську;
  • Чернігівську;
  • Сумську;
  • Полтавську;
  • Дніпропетровську області.

У Харкові пролунали вибухи, є &quot;прильоти&quot; у передмісті

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північно-східних областей.

"Приліт" по Харківському району

"Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину - без постраждалих", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області та Харкова

У ніч проти 14 березня російські терористи масовано атакували Харківську область. Ворог прицільно вдарив по телевізійній інфраструктурі регіону. За словами Синєгубова, терористи атакували регіон безпілотниками.

Через удари по обʼєктах телевізійної інфраструктури у Харківській ОВА провели оперативну нараду із керівниками профільних установ. Відзначались перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах.

Також вибухи сьогодні, 14 березня, лунали у Харкові під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з північного сходу.

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