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В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в пригороде

Четверг 14 марта 2024 14:34
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В Харькове прогремели взрывы, есть "прилеты" в пригороде Фото: в Харькове раздались взрывы, есть "прилеты" в пригороде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Угроза для города сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Согласно предварительной информации от городского головы, враг нанес удар по близкому пригороду Харькова. В то же время угроза для города сохраняется.

Стоит добавить, что после 14:20 в ряде областей на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о:

  • Харьковской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской области.

В Харькове прогремели взрывы, есть &quot;прилеты&quot; в пригороде

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Воздушные силы предупредили ракетную опасность для северо-восточных областей.

"Прилет" по Харьковскому району

"Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. На эту минуту - без пострадавших", - написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области и Харькова

В ночь на 14 марта российские террористы массированно атаковали Харьковскую область. Враг прицельно ударил по телевизионной инфраструктуре региона. По словам Синегубова, террористы атаковали регион беспилотниками.

Из-за ударов по объектам телевизионной инфраструктуры в Харьковской ОГА провели оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. Отмечались перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах.

Также взрывы сегодня, 14 марта, раздавались в Харькове во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с северо-востока.

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