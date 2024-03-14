ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав вибух

Харків, Четвер 14 березня 2024 12:55
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух Фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у четвер, 14 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у мережі, вибух пролунав, ймовірно, за межами Харкова, але його також чули у місті.

Додамо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили об 11:30. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з північного сходу. Тому жителів закликали перейти в укриття.

Крім того, близько 12:40 по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт Міг-31К з аеродрому "Моздок" у Росії. МіГ-31К - це літак-носій аеробалістичних ракет "Кинджал", які є важкою ціллю для української ППО.

У Харкові пролунав вибух

Обстріли Харкова та області

Цієї ночі у Харкові лунали вибухи, оскільки росіяни обстрілювали місто. Окупанти випустили ракети С-300, зафіксовані "прильоти".

Також в ніч на 14 березня в Харкові впав ворожий "Шахед", наслідки інциденту поки невідомі.

Російська армія цієї ночі здійснила масовий обстріл дронами Харківської області. Під ударом була телевізійна інфраструктура регіону. У кількох районах області перебої з теле- та радіосигналом через удари російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США