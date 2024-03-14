РФ масовано обстріляла Харківську область: під ударом телевізійна інфраструктура

Російські війська в ніч проти 14 березня масовано атакували Харківську область. На цей раз ворог прицільно атакував телевізійну інфраструктуру регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області", - розповів він.

За словами голови ОВА, на частині тривають відновлювальні роботи.

Загалом, як зазначив Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харкова

Російські загарбники в ніч проти 14 березня вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "шахед", застосувавши для ударів 36 таких безпілотників. ППО збила 22 ворожі дрони.

При цьому в Харківі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Також у ніч на 14 березня в Харкові впав ворожий "шахед".