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В Харкові посилили графіки відключення світла. РФ вдарила по енергооб'єкту в області

Фото: у Харкові посилили графіки відключення світла 7 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго, Міненерго, коментар заступника міністра енергетики Миколи Колісника в ефірі телемарафону.

"Диспетчерський центр  змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень", - зазначили в "Укренерго".

Удар по енергооб'єкту

За даними енергетиків, вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківській області.

"Серед пошкоджених цивільних об’єктів - об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Зараз ремонтні бригади працюють над відновленням енергопостачання", - додали у компанії.

Як додали в Міненерго, в Харківській області зранку застосовуються графіки аварійних відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів. До того ж, через бойові дії пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено 534 абоненти. 

Ситуація одна з найважчих

Як розповів в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, ситуація у Харкові залишається однією із найважчих.

"Енергетики активно вживають заходи для відновлення та збільшення доступних потужностей, як для міста, так і для регіону. Вживаються заходи щодо відновлення певних елементів системи. На жаль, зараз все-таки застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинної подачі електроенергії", - сказав Колісник.

Але, за його словами, ворог не зупиняється.

"Минулої ночі ми мали нові обстріли енергетики, "шахедні" обстріли", - констатував він.

Обстріли Харкова та області

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.

Крім того, російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. Наступного дня, 23 березня, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

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Харків