В Харкові посилили графіки відключення світла. РФ вдарила по енергооб'єкту в області

"Диспетчерський центр змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень", - зазначили в "Укренерго".

Удар по енергооб'єкту

За даними енергетиків, вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківській області.

"Серед пошкоджених цивільних об’єктів - об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Зараз ремонтні бригади працюють над відновленням енергопостачання", - додали у компанії.

Як додали в Міненерго, в Харківській області зранку застосовуються графіки аварійних відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів. До того ж, через бойові дії пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено 534 абоненти.

Ситуація одна з найважчих

Як розповів в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, ситуація у Харкові залишається однією із найважчих.

"Енергетики активно вживають заходи для відновлення та збільшення доступних потужностей, як для міста, так і для регіону. Вживаються заходи щодо відновлення певних елементів системи. На жаль, зараз все-таки застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинної подачі електроенергії", - сказав Колісник.

Але, за його словами, ворог не зупиняється.

"Минулої ночі ми мали нові обстріли енергетики, "шахедні" обстріли", - констатував він.