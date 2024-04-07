У Харкові пролунали вибухи у ніч проти 7 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через ворожу атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Cуспільне Харків ".

Перший вибух в районі міста було чути близько 00:33.

Зазначається, що перед тим над харківською областю були помічені російські ударні безпілотники.

Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях та не знімати роботу протиповітряної оборони.

В командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що ударні дрони ворога були помічені на півночі Харківщини, летіли курсом на південь, у бік Кривого Рогу.

"Харків - перебувайте в укриттях! БпЛА біля міста з східного напрямку!" - поінформували пізніше військові.

Близько 00:47 у Харкові пролунав ще один вибух.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 квітня війська РФ знову запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.