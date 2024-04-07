Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську, є жертва (фото)

Російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

На місці трагедії працювали два відділення ДСНС та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. Близько 3:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

За даними рятувальників, під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Вночі 7 квітня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район. Внаслідок удару був зруйнований чотириповерховий житловий будинок.

Нічна атака

Цієї ночі Росія випустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони збили всі 17 дронів.

Проте були влучання в Одесі, Харкові та Запоріжжі. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.