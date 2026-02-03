У Харкові планують не відключати світло там, де немає опалення: заява ОВА

Пріоритет - оселі без тепла

За словами Синєгубова, наразі регіон переходить від аварійних до планових відключень світла. При цьому першочергову увагу приділяють громадам, де є перебої з теплопостачанням.

"Намагаємося стабілізувати ситуацію - перейти від аварійних до планових відключень електроенергії. Перш за все увага там, де є проблеми з теплопостачанням. Там ми будемо намагатися не відключати від електроенергії", - зазначив він.

Ситуація у Харкові та області

Очільник ХОВА наголосив, що обласна влада перебуває в постійній координації з містом Харковом. Основне завдання - максимально зберегти енергетичну та теплову інфраструктуру й паралельно працювати над її відновленням.

Водночас складна ситуація спостерігається не лише в обласному центрі. Суттєві проблеми з енергопостачанням є також у Лозовій.

Тривають відновлювальні роботи

Синєгубов додав, що над ліквідацією наслідків обстрілу вже активно працюють усі профільні служби. Роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають.