Общество Образование Деньги Изменения

В Харькове планируют не отключать свет там, где нет отопления: заявление ОВА

Люди без отопления будут иметь свет (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Харьковской области после российского обстрела пытаются стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. В населенных пунктах, где есть проблемы с отоплением, планируют максимально избегать отключений электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире национального телемарафона начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Приоритет - дома без тепла

По словам Синегубова, сейчас регион переходит от аварийных к плановым отключениям света. При этом первоочередное внимание уделяют громадам, где есть перебои с теплоснабжением.

"Пытаемся стабилизировать ситуацию - перейти от аварийных к плановым отключениям электроэнергии. Прежде всего внимание там, где есть проблемы с теплоснабжением. Там мы будем стараться не отключать от электроэнергии", - отметил он.

Ситуация в Харькове и области

Глава ХОВА отметил, что областная власть находится в постоянной координации с городом Харьковом. Основная задача - максимально сохранить энергетическую и тепловую инфраструктуру и параллельно работать над ее восстановлением.

Вместе с тем сложная ситуация наблюдается не только в областном центре. Существенные проблемы с энергоснабжением есть также в Лозовой.

Продолжаются восстановительные работы

Синегубов добавил, что над ликвидацией последствий обстрела уже активно работают все профильные службы. Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются.

Атака на энергосистему Украины

В ночь на 3 февраля во время самых сильных морозов этой зимы Россия нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшим обогрев украинских городов. Атака по восьми регионам происходила волнами - от дронов и баллистики до крылатых ракет.

В частности, в Харькове в результате атаки 2 пострадавших, на энергообъектах зафиксированы аварии, 820 домов остались без отопления. Сейчас в городе разворачивают пункты несокрушимости.

Также от атаки пострадали Киев и область, Днепр, Сумы, Одесская и Винницкая области.

Добавим, что РФ осуществила очередную массированную атаку по энергетике Украины в канун очередного раунда мирных переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 4-5 февраля.

