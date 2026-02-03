В Харькове планируют не отключать свет там, где нет отопления: заявление ОВА

Приоритет - дома без тепла

По словам Синегубова, сейчас регион переходит от аварийных к плановым отключениям света. При этом первоочередное внимание уделяют громадам, где есть перебои с теплоснабжением.

"Пытаемся стабилизировать ситуацию - перейти от аварийных к плановым отключениям электроэнергии. Прежде всего внимание там, где есть проблемы с теплоснабжением. Там мы будем стараться не отключать от электроэнергии", - отметил он.

Ситуация в Харькове и области

Глава ХОВА отметил, что областная власть находится в постоянной координации с городом Харьковом. Основная задача - максимально сохранить энергетическую и тепловую инфраструктуру и параллельно работать над ее восстановлением.

Вместе с тем сложная ситуация наблюдается не только в областном центре. Существенные проблемы с энергоснабжением есть также в Лозовой.

Продолжаются восстановительные работы

Синегубов добавил, что над ликвидацией последствий обстрела уже активно работают все профильные службы. Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются.