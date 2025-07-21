У Харкові лунають вибухи: місто під атакою ударних дронів

У Харкові лунають вибухи, місто під атакою російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"У Харкові вибух! Розпочалася масована атака з повітря на місто - на Харків сунуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні!", - написав Терехов о 01:36.
О 01:38 мер повідомив про другий вибух у місті.
"Перший приліт - попередньо у Київському районі", - написав він.
О 01:38 Терехов повідомив про третій вибух.
Синєгубов повідомив про небезпеку ударів для Харкова та Харківського району та порадив жителям не ігнорувати тривогу.
За словами Терехова, у місті пролунали вже чотири вибухи.
"Як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!", - зазначив він.
Терехов повідомив про ще один вибух у місті.
В ніч на 21 липня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Близько 00:20 загарбники підняли в небо винищувачі МіГ-31.
Згодом у Києві пролунали вибухи на тлі загрози атаки аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Крім того, росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Є загроза удару крилатими ракетами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.