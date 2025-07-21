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В Харькове звучат взрывы: город под атакой ударных дронов

Фото: Харьков масштабно атакуют российские дроны (DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове раздаются взрывы, город под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В Харькове взрыв! Началась массированная атака с воздуха на город - на Харьков суют вражеские боевые дроны. Будьте осторожны!", - написал Терехов в 01:36.

В 01:38 мэр сообщил о втором взрыве в городе.

"Первый прилет - предварительно в Киевском районе", - написал он.

В 01:38 Терехов сообщил о третьем взрыве.

Синегубов сообщил об опасности ударов для Харькова и Харьковского района и посоветовал жителям не игнорировать тревогу.

Обновлено 01:43

По словам Терехова, в городе прогремели уже четыре взрыва.

"Как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!", - отметил он.

Обновлено 01:51

Терехов сообщил о еще одном взрыве в городе.

Ночная атака дронов

В ночь на 21 июля российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около 00:20 захватчики подняли в небо истребители МиГ-31.

Впоследствии в Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атаки аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Кроме того, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Есть угроза удара крылатыми ракетами.

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Война в УкраинеАтака дронов