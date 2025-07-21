В Харькове звучат взрывы: город под атакой ударных дронов

В Харькове раздаются взрывы, город под атакой российских ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В Харькове взрыв! Началась массированная атака с воздуха на город - на Харьков суют вражеские боевые дроны. Будьте осторожны!", - написал Терехов в 01:36.
В 01:38 мэр сообщил о втором взрыве в городе.
"Первый прилет - предварительно в Киевском районе", - написал он.
В 01:38 Терехов сообщил о третьем взрыве.
Синегубов сообщил об опасности ударов для Харькова и Харьковского района и посоветовал жителям не игнорировать тревогу.
По словам Терехова, в городе прогремели уже четыре взрыва.
"Как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!", - отметил он.
Терехов сообщил о еще одном взрыве в городе.
В ночь на 21 июля российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Около 00:20 захватчики подняли в небо истребители МиГ-31.
Впоследствии в Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атаки аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Кроме того, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Есть угроза удара крылатыми ракетами.
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