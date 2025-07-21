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У Києві пролунали вибухи на тлі загрози атак ракет "Кинджал"

Київ, Понеділок 21 липня 2025 00:39
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У Києві пролунали вибухи на тлі загрози атак ракет "Кинджал" Фото: у Києві прогриміли вибухи на тлі масового обстрілу РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали вибухи на тлі атаки ударних дронів і загрози ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, мера столиці Віталія Кличка та Макарівського селищного голову Вадима Токара.

Вибух було чутно о 00:30 в Києві та Київській області.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - зазначив Кличко.

Вадим Токар повідомив, що вибухи також було чутно у Макарівській громаді Київської області.

"Наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалу". Макарівщина без прильотів. Поки все спокійно", - зазначив він.

Масована повітряна атака Росії

Нагадаємо, близько 00:23 понеділка, 21 липня, росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Крім того, з вечора неділі, 20 липня, російські військові запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів "Шахед". У багатьох областях України оголошено тривогу, чутно вибухи через роботу ППО.

У Павлограді Дніпропетровської області близько 22:15 пролунали вибухи.

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