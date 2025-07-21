В Україні масштабна тривога: РФ підняла в небо МіГ-31К

В ніч на 21 липня, росіяни підняли в небо МіГ-31К. У зв'язку з цим ракетна небезпека є для всієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Можливий обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі у повітряному просторі України зафіксовано велику кількість дронів. Якщо вірити моніторинговим каналам, наразі відомо приблизно про сотню безпілотників над нашою країною.

Крім того, ворог підняв у небо стратегічні літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманська області РФ. У разі бойового вильоту, ймовірно, як зазвичай, буде ракетний обстріл.

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