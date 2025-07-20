Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Фото: у разі бойового вильоту не виключено обстріл України (Getty Images)

Пізно ввечері, 20 липня, росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Виліт може бути бойовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о Також військові закликали слідкувати за їх повідомленнями у разі оголошення тривоги - прямувати в укриття. Зазначимо, що якщо виліт бойовий, тоді цієї ночі для України буде ракетна небезпека. Де оголосили тривогу Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.