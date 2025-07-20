Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Пізно ввечері, 20 липня, росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Виліт може бути бойовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о
Також військові закликали слідкувати за їх повідомленнями у разі оголошення тривоги - прямувати в укриття.
Зазначимо, що якщо виліт бойовий, тоді цієї ночі для України буде ракетна небезпека.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли України
Зазначимо, що росіяни періодично піднімають у небо Ту-95МС, щоб завдати по Україні ракетних ударів. Зокрема, ця авіація є носієм ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Також додав, що ворог запустив цього вечора по Україні дрони. У багатьох областях оголосили тривогу. Детальніше про те, де є загроза обстрілу цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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