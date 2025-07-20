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Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Неділя 20 липня 2025 23:53
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Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС Фото: у разі бойового вильоту не виключено обстріл України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 20 липня, росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Виліт може бути бойовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о

Також військові закликали слідкувати за їх повідомленнями у разі оголошення тривоги - прямувати в укриття.

Зазначимо, що якщо виліт бойовий, тоді цієї ночі для України буде ракетна небезпека.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Обстріли України

Зазначимо, що росіяни періодично піднімають у небо Ту-95МС, щоб завдати по Україні ракетних ударів. Зокрема, ця авіація є носієм ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Також додав, що ворог запустив цього вечора по Україні дрони. У багатьох областях оголосили тривогу. Детальніше про те, де є загроза обстрілу цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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