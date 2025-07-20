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Тривога дісталася Києва, над Україною багато "Шахедів": що відомо про нічну атаку

Неділя 20 липня 2025 23:19
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Тривога дісталася Києва, над Україною багато "Шахедів": що відомо про нічну атаку Фото: російські загарбники атакують дронами Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві та багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Станом на 22:50 ворожі безпілотники рухалися:

  • на Харківщині у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма;
  • на Чернігівщині більшість у напрямку Київщини;
  • на Київщині з Чернігівщини курсом на Згурівку;
  • на Сумщині у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину;
  • на Дніпропетровщині: групи на Павлоград, Синельникове;
  • на Полтавщині на півдні області. Курс - західний;
  • у Запорізькій області через Пологівський район, курс північний;
  • на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

За даними моніторингових каналів, на 23:18 у повітряному просторі близько 100 ворожих дронів.

Станом на 23:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

Тривога дісталася Києва, над Україною багато &quot;Шахедів&quot;: що відомо про нічну атаку

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, ввечері у неділю, 20 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони з різних напрямків.

Близько 22:00 у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Крім того, у другій половині дня неділі, загарбники обстріляли ракетами Дніпропетровську область. Зафіксовані пошкодження і руйнування житлової інфраструктури та є поранені.

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