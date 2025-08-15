У Харкові громадський транспорт працюватиме довше: міська рада готує новий графік

У Харкові у зв'язку зі скороченням комендантської години продовжать роботу міського пасажирського транспорту. Найближчим часом оновлений графік оприлюднять на офіційних ресурсах міської ради.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram .

Роботу громадського транспорту продовжать

"У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків’ян", - написав Терехов.

Також він зазначив, що зараз фахівці складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти.

"Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій", - додав голова міста.

Оновлену інформацію про рух громадського транспорту у Харкові опублікують на всіх офіційних ресурсах міської ради найближчим часом.

Комендантську годину у Харкові скоротили

15 серпня на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення скоротити комендантську годину у місті та регіоні. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 05:00.

"Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією", - зазначили у ОВА.

Додамо, що питання скорочення комендантської години вирішили підняти через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу.