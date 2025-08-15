ua en ru
У Харкові громадський транспорт працюватиме довше: міська рада готує новий графік

Харків, П'ятниця 15 серпня 2025 13:44
UA EN RU
У Харкові громадський транспорт працюватиме довше: міська рада готує новий графік Графік роботи харківського громадського транспорту змінять (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Харкові у зв'язку зі скороченням комендантської години продовжать роботу міського пасажирського транспорту. Найближчим часом оновлений графік оприлюднять на офіційних ресурсах міської ради.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

Роботу громадського транспорту продовжать

"У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено для зручності харків’ян", - написав Терехов.

Також він зазначив, що зараз фахівці складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти.

"Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій", - додав голова міста.

Оновлену інформацію про рух громадського транспорту у Харкові опублікують на всіх офіційних ресурсах міської ради найближчим часом.

Комендантську годину у Харкові скоротили

15 серпня на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення скоротити комендантську годину у місті та регіоні. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 05:00.

"Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією", - зазначили у ОВА.

Додамо, що питання скорочення комендантської години вирішили підняти через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу.

Читайте також про те, що Кабмін схвалив законопроект, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години. Законопроект пропонує додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю, яка встановить адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану.

Раніше ми писали про те, що буде, якщо патруль зупинить людину на вулиці під час комендантської години.

