ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харькове общественный транспорт будет работать дольше: городской совет готовит новый график

Харьков, Пятница 15 августа 2025 13:44
UA EN RU
В Харькове общественный транспорт будет работать дольше: городской совет готовит новый график График работы харьковского общественного транспорта изменят (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Харькове в связи с сокращением комендантского часа продлят работу городского пассажирского транспорта. В ближайшее время обновленный график обнародуют на официальных ресурсах городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Работу общественного транспорта продлят

"В связи с сокращением времени комендантского часа в Харькове работа городского пассажирского транспорта будет продлена для удобства харьковчан", - написал Терехов.

Также он отметил, что сейчас специалисты составляют новые графики, учитывая все технические моменты.

"Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро, и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям", - добавил глава города.

Обновленную информацию о движении общественного транспорта в Харькове опубликуют на всех официальных ресурсах городского совета в ближайшее время.

Комендантский час в Харькове сократили

15 августа на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение сократить комендантский час в городе и регионе. Он будет начинаться на час позже и продлится с 00:00 до 05:00.

"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время, решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", - отметили в ОВА.

Добавим, что вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ритейла.

Читайте также о том, что Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение штрафов за нарушение комендантского часа. Законопроект предлагает добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью, которая установит административную ответственность за нарушение правил военного положения.

Ранее мы писали о том, что будет, если патруль остановит человека на улице во время комендантского часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Комендантский час
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия