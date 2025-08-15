У Харкові та області змінили тривалість комендантської години

У Харкові та області з 16 серпня скорочують комендантську годину. Відтепер вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОВА.

Зазначається, що рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.

"Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас, рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією", - зазначили у ОВА.

За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, питання скорочення комендантської години вирішили підняти через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу.

"Дану пропозицію ми розглянули з МВС, Міноборони, СБУ та Мінекономіки.Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області", – зазначив Синєгубов.