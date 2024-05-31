По всій території України, окрім Закарпатської області, діє комендантська година у визначений час. За її порушення українцям загрожує покарання.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, яке покарання передбачено для порушників комендантської години та чи є серйозні причини, які звільняють людину від відповідальності.

Що буде, якщо людину зустріне патруль під час комендантської години

"Якщо людину зустріне патруль під час порушення комендантської години, то алгоритм дій правоохоронців залежить від конкретної ситуації", - говорить юрист.

Патрульні можуть:

запропонувати людині пояснити причини порушення

перевірити документи

скласти протокол про адміністративне правопорушення

доставити людину до відділення поліції

Людині, яка порушила комендантську годину, важливо мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Чіткого визначення серйозних причин, які дають право порушити комендантську годину, нема. Рішення про те, чи є причина достатньо вагомою, насамперед залежить від поліцейського, який вас зупинив", - каже Франчук.

Однак до таких причин можуть належати:

потреба у терміновій медичній допомозі

пожежа або інша надзвичайна ситуація

смерть близької людини

необхідність дістатися до роботи або з роботи (за наявності відповідних документів)

"На практиці, при виявленні порушника комендантської години, патрульні перевіряють документи та з’ясовують причину перебування на вулиці. Якщо причина є поважною і підтверджується документально, особу можуть відпустити. В іншому випадку особу можуть затримати для подальшого розгляду справи", - говорить юрист.

Яке покарання чекає порушників комендантської години

"Станом на кінець травня 2024 року, в Україні діє адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Штраф за таке правопорушення становить від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється", - каже юрист.

Також можуть бути застосовані виправні роботи або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

"На практиці порушення комендантської години часто розглядається через статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), такі як статті 210-1 (порушення правил щодо запобігання надзвичайним ситуаціям) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). У випадку виявлення порушників, патруль може затримати таких осіб для з’ясування обставин, проведення бесіди та складання протоколу про адміністративне правопорушення", - говорить Франчук.

При цьому він зазначає, що конкретного законодавчого механізму для штрафів за порушення комендантської години немає.

"Важливо зазначити, що нещодавно Верховна Рада не ухвалила законопроект, який передбачав суттєве збільшення штрафів за порушення комендантської години (законопроєкт № 10195 передбачав штрафи - від 8500 до 34 000 грн - Ред.) Однак це не означає, що питання не буде переглянуто в майбутньому", - зазначає юрист.

На сьогодні у ВР розробляють нові законопроекти з більш жорсткими санкціями.