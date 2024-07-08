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У Харкові через нічний обстріл пошкоджені будинки і є постраждалі

Харків, Понеділок 08 липня 2024 07:23
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У Харкові через нічний обстріл пошкоджені будинки і є постраждалі
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер поінформував, що постраждалі - жінки. Їм наразі надають медичну допомогу у лікарні.

В одному з трьох пошкоджених будинків сталася пожежа.

"Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані", - написав мер у своєму Telegram.

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