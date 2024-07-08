У Харкові через нічний обстріл пошкоджені будинки і є постраждалі
У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Мер поінформував, що постраждалі - жінки. Їм наразі надають медичну допомогу у лікарні.
В одному з трьох пошкоджених будинків сталася пожежа.
"Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані", - написав мер у своєму Telegram.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.