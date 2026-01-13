ua en ru
У Харкові було чути вибухи: в чому причина

Харків, Вівторок 13 січня 2026 00:29
UA EN RU
У Харкові було чути вибухи: в чому причина Фото: війсьові збивають швидкісні цілі (Getty Imagesі)
Автор: Маловічко Юлія

У Харкові було чути вибухи вночі 13 січня на тлі ударів балістики, яка прямувала у бік міста. Відомо, що самі вибухи стались за межами обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови харківської ОДА Олега Синегубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

"В Харкові пролунала серія вибухів", - написав Синєгубов о 0:12.

За кілька хвилин Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова - у найближчому передмісті. Згодом Синєгубов підтвердив, що ворог наніс удари за межами Харкова - виникла пожежа, поки деталі з'ясовуються.

Повітряні Сили повідомляли про загрозу швидкісних цілей в сторону Харкова коли в низьці областей було оголошено загрозу балістики.

Мер міста Ігор Терехов додав згодом, що у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних безпілотників та закликав людей перебувати в укриттях.

Оновлено о 00:29

Серія вибухів пролунала і в самому Харкові, повідомило Суспільне.

Оновлено о 00:32

Голова ОДА повідомив, що в результаті атаки на передмістя Харкова поранення отримала одна людина, наразі подробиці з'ясовують

Оновлено 00:52

Стало відомо, що поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували, повідомив Олег Синєгубов. Дронова загроза зберігається.

Останні атаки на Харків

Нагадаємо, в ніч на 11 січня два ворожих дрони вдарили по Харкову. Обидва рази - по Слобідському району. Обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Також 10 січня росіяни завдали подвійного удару ракетами в Харкові по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі.

Перед цим, 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. Обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу.

Харків Вибух Ракети
