В Харькове были слышны взрывы: в чем причина
В Харькове были слышны взрывы ночью 13 января на фоне ударов баллистики, которая направлялась в сторону города. Известно, что сами взрывы произошли за пределами областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове прогремела серия взрывов", - написал Синегубов в 0:12.
Через несколько минут Терехов сообщил, что взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде. Впоследствии Синегубов подтвердил, что враг нанес удары за пределами Харькова - возник пожар, пока детали выясняются.
Воздушные Силы сообщали об угрозе скоростных целей в сторону Харькова когда в ряде областей была объявлена угроза баллистики.
Мэр города Игорь Терехов добавил впоследствии, что в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных беспилотников и призвал людей находиться в укрытиях.
Обновлено в 00:29
Серия взрывов прогремела и в самом Харькове, сообщило Суспільне.
Обновлено в 00:32
Председатель ОГА сообщил, что в результате атаки на пригород Харькова ранения получил один человек, сейчас подробности выясняют.
Обновлено 00:52
Стало известно, что ранение получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил Олег Синегубов. Угроза дронов сохраняется.
Последние атаки на Харьков
Напомним, в ночь на 11 января два вражеских дрона ударили по Харькову. Оба раза - по Слободскому району. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Также 10 января россияне нанесли двойной удар ракетами в Харькове по инфраструктурному объекту в Слободском районе.
Перед этим, 9 января, враг также нанес ракетный удар по Слободскому району города. Обошлось без пострадавших, но было попадание по территории гаражного кооператива.