Зʼявилися фото наслідків ракетного удару по Харкову

Обстріл Харкова

Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня, 9 січня, російські війська продовжували терор Харкова. Ввечері на фоні загрози дронів і балістики пролунав вибух у Слобідському районі міста.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу.

Крім того, внаслідок вибуху в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, проте, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Місце події обстежують фахівці, тривають роботи з оцінки пошкоджень та забезпечення безпеки мешканців.