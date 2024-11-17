У Харкові було чути вибухи, росіяни запустили КАБ у бік міста

В районі міста Харків у ніч проти 17 листопада пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

Про вибухи, що були чутні у Харкові, мер міста заявив о 03.04.

"У місті чутно вибухи - ворог здійснив запуск КАБ у бік міста", - написав він у своєму Telegram

Крім того, міський голова закликав мешканців Харкова залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, й бути обережними.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про фіксацію пусків росармією керованих авіабомб у бік Харківської області.

Російські обстріли Харкова

Зазначимо, російські терористи регулярно завдають по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають літаки РФ з території країни-агресора. Крім того, ворог б'є по місту ударними безпілотниками та гібридами ракети й авіабомби "Гром-Е1".

За словами мера міста Ігоря Терехова, російські окупанти при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором.

Як повідомлялося раніше, 13 листопада у Салтівському районі Харкова в багатоквартирний житловий будинок влучив ворожий БПЛА. В результаті атаки постраждали чотири людини. А за день до цього, 12 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником "Молнія"

Нагадаємо також, у ніч проти 9 листопада у Харкові пролунав вибух через ворожий авіадуар. Місцева влада тоді попередила про можливі повторні пуски КАБів. Пізніше стало відомо, що був "приліт" ракето-бомби "Гром-Е1" на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, та була пошкоджена цивільної інфраструктури, зокрема гіпермаркет, готель і не тільки.

А наприкінці жовтня російські терористи завдали ударів КАБами по Харкову - ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі. Тоді внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адмінустанови, зокрема знакова для Харкова будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення. Постраждали 9 людей.