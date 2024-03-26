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В Харькове были слышны взрывы. Город атакуют "Шахеды"

Харьков, Вторник 26 марта 2024 00:51
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В Харькове были слышны взрывы. Город атакуют "Шахеды" Фото: в Харькове раздались взрывы (facebook com)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 26 марта во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Город под атакой вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Общественное Харьков и Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

Около 00.04 в городе началась воздушная тревога.

Начальник Харьковского военного гарнизона Мельник сообщил, что на территории Харьковской области замечены российские беспилотники.

В 00:23 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов", которая следует на Харьков и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 00:42 мэр сообщил, что Харьков находится под ударом вражеских беспилотников. Также были зафиксированы два взрыва в Основянском районе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

В 00:52 сообщалось о третьем взрыве в городе после "Шахеда".

Около 00:56 Воздушные силы написали, что атака "Шахедов" в Харькове продолжается.

В 01:17 раздался четвертый взрыв.

Около 01:22 сообщалось о пятом взрыве.

В Харькове были слышны взрывы. Город атакуют &quot;Шахеды&quot;

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