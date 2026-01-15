У Харкові 400 тисяч людей залишилися без світла й опалення після удару РФ, - Зеленський

Удар по енергооб'єкту в Харкові

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, російські окупанти завдали удару по Харкову балістичними ракетами.

Мер Харкова Ігор Терехов заявляв про те, що ударів було завдано по передмістю.

При цьому пізніше Терехов розповів, що в місті внаслідок атаки росіян було зруйновано великий енергетичний об'єкт.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про те, що масштаби руйнувань і наслідки ударів з'ясовують.

За словами мера, після атаки вживали заходів для мінімізації наслідків.

Синєгубов також зазначав, що в Харкові та області продовжують діяти планові відключення світла.

Варто зауважити, що найскладніша ситуація з електроенергією станом на 15 січня залишається в Києві. Росіяни під час останніх масованих ударів пошкодили енергооб'єкти в столиці.