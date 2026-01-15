В Харькове 400 тысяч человек остались без света и отопления после удара РФ, - Зеленский

Удар по энергообъекту в Харькове

Напомним, сегодня, 15 января, российские оккупанты нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о том, что удары были нанесены по пригороду.

При этом позже Терехов рассказал, что в городе в результате атаки россиян был разрушен крупный энергетический объект.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о том, что масштабы разрушений и последствия ударов выясняются.

По словам мэра, после атаки предпринимались меры для минимизации последствий.

Синегубов также отмечал, что в Харькове и области продолжают действовать плановые отключения света.

Стоит заметить, что самая сложная ситуация с электроэнергией по состоянию на 15 января остается в Киеве. Россияне во время последних массированных ударов повредили энергообъекты в столице.