В Харькове завершается отопительный сезон

В Харькове отопительный сезон завершится в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что мэр города Геннадий Кернес подписал соответствующее распоряжение в понедельник, 6 апреля.

"Отопление выключат в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период", - говорится в сообщении.

Напомним, процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

Кроме того, ранее глава столичной городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели.

Отметим, что отопление в школах и детских садах столицы отключили еще 25 марта в связи с их закрытием на карантин.

Добавим, что Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа.