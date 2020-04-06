У Харкові завершується опалювальний сезон

У Харкові опалювальний сезон завершиться в четвер, 9 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

Повідомляється, що мер міста Геннадій Кернес підписав відповідне розпорядження у понеділок, 6 квітня.

"Опалення вимкнуть в житлових будинках і приміщеннях, які обладнані індивідуальними опалювальними приладами. При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового і соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень в межах бюджетних призначень на відповідний період", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, процес відключення опалення у столичних житлових будинках почнуть з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

Крім того, раніше голова столичної міської держадміністрації Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві може завершитися в кінці цього тижня.

Зазначимо, що опалення в школах і дитячих садках столиці відключили ще 25 березня у зв'язку з їх закриттям на карантин.

Додамо, що Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу.