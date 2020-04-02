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Киев завершит отопительный сезон раньше запланированного

Новости » Общество     02.04.2020 - 16:12
Киев завершит отопительный сезон раньше запланированного
Фото: Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

Процесс отключения отопления в столичных домах начнут с 5 апреля

Завершение отопительного сезона в Киеве начнется с 5 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, процесс отключения отопления в столичных жилых домах начнут с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

"Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города Киева с 5 апреля 2020 года", - говорится в распоряжении.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что уже со следующей недели среднесуточная температура в Киеве будет выше +8 градусов, что дает основания для преждевременного завершения отопительного сезона.

"А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей свыше 2,7 км необходимо 2-3 дня. Поэтому сворачивание системы начинаем уже сейчас, чтобы синхронизировать отключение с потеплением", - сообщил Пантелеев.

В начале недели глава столичной городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели.

Отметим, что отопление в школах и детских садах столицы отключили еще 25 марта в связи с их закрытием на карантин.

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