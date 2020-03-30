В Киеве назвали сроки завершения отопительного сезона

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце недели

Отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, местные власти могут отключать отопление, когда среднесуточная температура не опускается ниже +8.

"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, далее существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже отключать отопление, завершать отопительный сезон", - отметил Кличко.

Напомним, с 25 марта в Киеве отключили от отопления школы и детские сады. Решение было принято в связи с закрытием учреждений на карантин. Общегосударственный карантин действует в Украине до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.

Отметим, в первой половине марта завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за ожидания морозов. Для полного прекращения поставки тепла в столице нужно примерно десять суток. До этого стало известно, что киевляне получат платежки за коммуналку нового образца, в которых сумма перерасчета будет выделена отдельной строкой.