ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве назвали сроки завершения отопительного сезона

Новости » Общество     30.03.2020 - 12:28
В Киеве назвали сроки завершения отопительного сезона
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце недели

Отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, местные власти могут отключать отопление, когда среднесуточная температура не опускается ниже +8.

"До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, далее существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже отключать отопление, завершать отопительный сезон", - отметил Кличко.

Напомним, с 25 марта в Киеве отключили от отопления школы и детские сады. Решение было принято в связи с закрытием учреждений на карантин. Общегосударственный карантин действует в Украине до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.

Отметим, в первой половине марта завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за ожидания морозов. Для полного прекращения поставки тепла в столице нужно примерно десять суток. До этого стало известно, что киевляне получат платежки за коммуналку нового образца, в которых сумма перерасчета будет выделена отдельной строкой.

В Киеве два человека вылечились от коронавируса
Новости Украины Виталий КличкоКиевотопительный сезон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь